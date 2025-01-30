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10:26, 30 января 2025Забота о себе

Врач объяснил опасность увеличенных лимфоузлов

Гематолог Бурков: Увеличенные лимфоузлы могут указывать на рак и туберкулез
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Лимфоузлы — это часть иммунной системы, поэтому их длительное увеличение может указывать на серьезные заболевания, включая рак, заявил гематолог Тимур Бурков. Опасность этого состояния он объяснил в комментарии «Ленте.ру».

Врач указал, что лимфоузлы — это ловушки для вирусов, бактерий и раковых клеток. По его словам, чаще всего они увеличиваются в области нижней челюсти и шеи: в первом случае это обычно происходит из-за вирусов, во втором — из-за вирусов, бактерий и при лимфоме. «Увеличенные лимфоузлы подмышками могут быть признаком рака молочной железы или инфекций в области верхних конечностей, в паховой зоне — опухолей малого таза или передающихся половым путем инфекций», — рассказал гематолог.

Большинство лимфоузлов могут оставаться увеличенными в течение нескольких недель после перенесенного ОРВИ, продолжил Бурков. Если они единичные, мягкие, не спаянные с кожей, повода для беспокойства нет. Не вызывает опасения и лимфаденопатия, длящаяся менее трех недель или больше года без изменения размера узлов — вероятность рака в этом случае низкая. Также, как отметил врач, лимфоузлы могут увеличиваться при аутоиммунных болезнях и туберкулезе, однако в этом случае их появление сопровождается и другими признаками, например похудением, температурой.

По словам доктора, отличить лимфоузлы, сигнализирующие о тяжелых заболеваниях, можно по их структуре, форме, размеру.

Наиболее подозрительными являются лимфоузлы диаметром более полутора-двух сантиметров, этот показатель зависит от места расположения узла — для некоторых цифры могут быть и ниже. Также «опасный» лимфоузел обычно жесткий, словно камень, и спаянный с кожей, то есть при пальпации он не скользит под ней

Тимур Бурковгематолог
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В то же время собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что даже при наличии подозрительно увеличенных лимфоузлов нельзя говорить, что у пациента развивается рак. «Эти признаки — повод отправить человека на дальнейшее обследование — пункционную или эксцизионную (берут весь или большую часть лимфоузла) биопсию», — объяснил Бурков.

Ранее онколог, химиотерапевт Магомед Сулиманов назвал одну из главных причин развития рака груди и яичников. По его словам, эти формы злокачественных опухолей часто развиваются из-за гормонального дисбаланса.

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