Женщинам назвали одну из главных причин развития рака груди

Онколог Сулиманов назвал гормональный дисбаланс одной из причин рака груди

Гормональный дисбаланс — одна из главных причин развития рака груди и яичников, предупредил онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов. Причины гормональных скачков он назвал «Ленте.ру».

По словам Сулиманова, гормонозависимые виды рака молочной железы и рака яичников развиваются из-за повышения уровня эстрогена и прогестерона в крови. Эти гормоны стимулируют активное деление клеток, и из-за сбоя в этом процессе и начинают расти злокачественные опухоли.

Врач объяснил, что зачастую гормональный дисбаланс может быть вызван стрессом, вредными привычками, малоподвижным образом жизни и ожирением, болезнями щитовидной железы, приемом некоторых лекарств и особенно — неконтролируемым приемом оральных контрацептивов. «Особое внимание обращаю на то, что у полных женщин риск рака выше чем у других, так как именно жировая ткань активно вырабатывает эстроген», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Распознать гормональный дисбаланс, как отметил Сулиманов, можно по приступам агрессии или апатии, депрессии, повышению аппетита, слабости, головокружениям, потливости.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.