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13:25, 9 января 2025Забота о себе

Женщинам назвали одну из главных причин развития рака груди

Онколог Сулиманов назвал гормональный дисбаланс одной из причин рака груди
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Гормональный дисбаланс — одна из главных причин развития рака груди и яичников, предупредил онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов. Причины гормональных скачков он назвал «Ленте.ру».

По словам Сулиманова, гормонозависимые виды рака молочной железы и рака яичников развиваются из-за повышения уровня эстрогена и прогестерона в крови. Эти гормоны стимулируют активное деление клеток, и из-за сбоя в этом процессе и начинают расти злокачественные опухоли.

Врач объяснил, что зачастую гормональный дисбаланс может быть вызван стрессом, вредными привычками, малоподвижным образом жизни и ожирением, болезнями щитовидной железы, приемом некоторых лекарств и особенно — неконтролируемым приемом оральных контрацептивов. «Особое внимание обращаю на то, что у полных женщин риск рака выше чем у других, так как именно жировая ткань активно вырабатывает эстроген», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

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Распознать гормональный дисбаланс, как отметил Сулиманов, можно по приступам агрессии или апатии, депрессии, повышению аппетита, слабости, головокружениям, потливости.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.

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