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07:31, 11 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о способе отличить поддельные лекарства

Биотехнолог Панов: Некачественные лекарства можно распознать по упаковке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Поддельные или некачественные лекарства можно отличить по поврежденной упаковке, отсутствию серийного номера и штрих-кода и другим признакам, об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Все препараты, продающиеся в России, должны быть зарегистрированы в Министерстве здравоохранения. Первое, на что нужно обратить внимание при покупке, — это упаковка лекарства. Она должна быть целой и неповрежденной. Обязательно должны присутствовать название препарата и производителя, активное вещество и его дозировка, серийный номер и штрих-код, срок годности должен быть не истекшим и четко указанным», — рассказал Панов.

Также каждый препарат, по его словам, должен сопровождаться утвержденной Минздравом инструкцией по применению. В ней же должны быть указаны показания и противопоказания, побочные эффекты.

«Откройте упаковку и осмотрите сам препарат. Он должен соответствовать описанию в инструкции. Обратите внимание на цвет, форму и маркировку таблеток или капсул. Если есть сомнения в качестве препарата, лучше не рисковать здоровьем и не употреблять его, — рекомендовал эксперт. — С 2020 года в России действует система маркировки лекарственных препаратов, которая включает нанесение специальных кодов на упаковку, их можно проверить с помощью мобильного приложения. Голограммы и другие защитные элементы могут служить дополнительной гарантией подлинности препарата».

Ранее в Россельхознадзоре рассказали о фальсификатах в продуктах питания. Выяснилось, что наибольшее количество подделок среди молочных продуктов в прошлом году выявилось у сливочного масла.

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