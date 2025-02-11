Россиянин открыл стрельбу по спортсмену у школы единоборств

В Махачкале мужчина выстрелил в спортсмена у школы единоборств

В Махачкале местный житель открыл стрельбу из травматического оружия по знакомому спортсмену у школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина ехал в такси, когда заметил на улице парня, с которым у него был конфликт. Он выскочил из машины, надел черную маску, чтобы его не опознали, и выстрелил в спину спортсмену, после чего скрылся. Пострадавший получил травмы средней тяжести.

Полицейским по горячим следам удалось разыскать стрелка. В отношении него возбудили уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый заключил мировое соглашение с потерпевшим и возместил ему причиненный ущерб, в связи с чем уголовное преследование было прекращено.

9 февраля сообщалось, что трое жителей Дербента ранним утром на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии напали на 28-летнего полицейского при исполнении. Нападавшие избили силовика, отняли у него пистолет и выстрелили в него восемь раз. С места преступления преступники скрылись на черном Cadillac. Сам пострадавший сейчас находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.