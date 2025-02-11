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09:47, 11 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин задолжал почти два миллиона рублей за отрубленные из ревности руки бывшей жене

Грачев, отрубивший руки экс-жене Маргарите, не выплатил ей 1,9 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Дмитрий Грачев

Дмитрий Грачев. Фото: «Москва 24» / АГН «Москва»

Житель Серпухова Дмитрий Грачев, который в порыве ревности отрубил кисти рук жене Маргарите, задолжал ей выплату компенсации морального вреда в размере почти двух миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и сведения из базы судебных приставов.

В приговоре от 5 февраля 2019 года Серпуховский суд назначил осужденному россиянину выплату потерпевшей 1,9 миллиона рублей. Исполнительный лист был выдан, но взыскание прекращено, так как приставы не смогли установить наличие у Грачева активов или финансовых сбережений.

В декабре 2017 года муж Дмитрий Грачев вывез жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись. После этого он отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть женщины, а для правой руки изготовили протез. Бывшего мужа Грачевой приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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