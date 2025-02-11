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07:31, 11 февраля 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша перечислила страны с хорошим отношением к русским женщинам

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова перечислила страны, в которых хорошо относятся к русским женщинам. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

К примеру, мужчин в Египте она описала фразой «готовы жениться на вас уже через три минуты после знакомства», а для турков русская женщина и вовсе настоящая богиня. Также соотечественниц любят в Китае, добавила она.

«Китайцы обожают русских женщин. В их глазах мы — идеал красоты: светлая кожа, высокие (длинные) носы, длинные ноги», — объяснила она.

Кроме того, она обратила внимание на мексиканских мужчин. По ее словам, они умеют сделать так, чтобы русская женщина почувствовала себя единственной в мире. А грузин блогерша назвала чемпионами по ухаживаниям. «В Грузии русскую женщину уважают, любят и готовы ради нее свернуть горы», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала основные сходства между мексиканцами и своими соотечественниками. В частности, она обратила внимание на неприязнь мексиканцев и русских к американцам.

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