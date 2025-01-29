Россиянка побывала в Мексике и назвала сходства между местными жителями и русскими

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и назвала основные сходства между местными жителями и своими соотечественниками. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации обратила внимание на общую неприязнь мексиканцев и русских к американцам. По ее словам, жители этой латиноамериканской страны не понимают, как туристы из США могут проводить в Мексике отпуска, восхищаться пляжами и текилой, дешевой жизнью в роскошных отелях, но при этом свысока относиться к местным.

Еще одна вещь, которая объединяет эти народы, — любовь к шашлыкам. «Мясо на углях сопровождает нас на майские праздники, летние вылазки и просто дружеские встречи. В Мексике же есть свои "шашлыки" — это пастор (маринованное мясо на вертеле), асадо и такос с мясом», — пояснила россиянка.

Другая общая черта россиян и мексиканцев — патриотизм. «Мы можем ругать свои правительства, материться на дороги, но попробуй кто-то извне критиковать Россию или Мексику — держите нас семеро!» — заметила Ершова.

Кроме того, по мнению путешественницы, центральное место как в русской, так и в мексиканской культуре занимают семейные ценности. Также жители обеих стран знают толк в отдыхе на природе и обожают праздники, музыку и танцы.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала об отличиях мексиканок от россиянок. Она призналась, что жительницы латиноамериканской страны не любят сидеть на диетах.

