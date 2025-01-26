Россиянка побывала в Мексике и описала местных женщин фразой «диета — это явно не про них»

Путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала об отличиях местных женщин от россиянок. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мексиканки легко балансируют между «едой, тусовками, красотой и невероятным весельем». «Скажу сразу, диета — это явно не про них», — такой фразой описала жительниц этой латиноамериканской страны россиянка.

Одна знакомая мексиканка призналась Ершовой, что ее соотечественницы любят «лежать, задрав ноги, прикусывая жирные лепешки и запивая их сладкой колой». Россиянкам, которые сидят на диетах и едят по одному авокадо в день, она посоветовала «не сходить с ума и есть все подряд».

Блогерша добавила, что у мексиканок философия жизни простая: еда — это счастье, а счастливые люди — красивые люди. «И знаете, я тут походила, посмотрела на них и поняла: оно работает! И вот сидишь ты рядом с этой красоткой, которая умудряется слопать целую тарелку кесадильи, запить колой, и при этом выглядит она настоящей красоткой с экрана!» — восхитилась россиянка.

Кроме того, по словам Ершовой, жительницы Мексики умеют быть душой компании, и их энергия заряжает всех вокруг. «И знаете, что самое классное? Они не стараются быть кем-то другими. Они настоящие — с их любовью к жизни, к себе, к еде и танцам. И именно это делает их такими невероятными», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала главные причины для начала отношений с мексиканскими мужчинами. По ее словам, практически каждый житель этой страны готовит так, что начинаешь сильно завидовать местным дамам.