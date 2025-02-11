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19:14, 11 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные начали оперативное окружение ВСУ в Константинополе

ВС России берут ВСУ в Константинополе в оперативное окружение
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации берут в оперативное окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константинополе. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части фактически освободили Андреевку», — рассказал собеседник канала. По его словам, идет зачистка находящегося к северу от Константинополя поселка от остатков ВСУ.

ВС России, как отмечается, наступают при этом и с юга в районе населенных пунктов Разлив и Богатырь.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о попадании около тысячи бойцов ВСУ в котел на кураховском направлении. По его словам, это произошло после того, как украинские солдаты отступили из Курахово к населенным пунктам Улаклы и Константинополь.

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