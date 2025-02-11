ВС России берут ВСУ в Константинополе в оперативное окружение

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации берут в оперативное окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константинополе. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части фактически освободили Андреевку», — рассказал собеседник канала. По его словам, идет зачистка находящегося к северу от Константинополя поселка от остатков ВСУ.

ВС России, как отмечается, наступают при этом и с юга в районе населенных пунктов Разлив и Богатырь.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о попадании около тысячи бойцов ВСУ в котел на кураховском направлении. По его словам, это произошло после того, как украинские солдаты отступили из Курахово к населенным пунктам Улаклы и Константинополь.