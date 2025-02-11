Российский боец раскрыл особенности применяемого на СВО дрона «Молния-2»

Боец Браконьер: Одноразовый БПЛА «Молния-2» поразил 20 блиндажей и 2 танка ВСУ

Российский оператор ударного дрона «Молния-2» с позывным Браконьер раскрыл особенности его применения в зоне специальной военной операции (СВО). Видео с ним опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Это российская разработка. Дрон одноразовый самолетного типа. Дальность применения — несколько десятков километров. Улучшена маневренность, устойчив к противодействию РЭБ (средств радиолокационной борьбы — прим. «Ленты.ру») противника», — рассказал боец ВС РФ.

Основными целями БПЛА являются командные пункты и техника противника. По словам военнослужащего, за время применения «Молнии-2» в зоне боевых действий были уничтожены 20 блиндажей, 30 авто, четыре единицы военной техники, включая два танка, и более десяти средств связи (дальнобойные рации, камеры, ретрансляторы и иное оборудование).

«Также одним таким самолетом можно легко уничтожить укрывающуюся в здании пехоту противника,» — добавил Браконьер.