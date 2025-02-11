Шольц осудил фаворита на пост канцлера ФРГ за позицию по России

Шольц обвинил Мерца в безрассудной позиции по отношению к России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил своего конкурента на выборах Фридриха Мерца в «постоянно меняющейся» позиции по отношению к России, назвав это безрассудством. Об этом политик заявил во время своего выступления в бундестаге, передает портал Merkur.

«Сначала вы хотели обязательно поставить Киеву ракеты Taurus, потом вы неожиданно посчитали, что правильно было бы проводить более осторожный курс (...) Позже вы даже хотели поставить ультиматум России, заявив о намерении передать Украине оружие, если Москва не выполнит определенные условия. Тот, кто в вопросах войны и мира говорит настолько безрассудные вещи, не должен нести ответственность за безопасность Германии», — отметил политик.

Шольц добавил, что «ветер сейчас дует в лицо», и, по его словам, в ближайшие годы «это не изменится». Кроме того, он напомнил об экономических последствиях украинского кризиса, в частности, о высокой инфляции.

10 февраля Шольц заявил, что считает неправильным, если Германия будет поставлять Украине ракеты Taurus для ударов вглубь российской территории. Он подчеркнул, что на подобный шаг нельзя идти тому политику, на котором лежит ответственность за судьбу Германии.