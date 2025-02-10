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00:38, 10 февраля 2025Мир

Шольц счел неправильным поставку Германией Украине ракет для ударов вглубь России

Шольц счел неправильным, чтобы ФРГ поставила Киеву оружие для ударов вглубь РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц считает неправильным, чтобы ФРГ поставляла Киеву ракеты для ударов вглубь российской территории. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России», — подчеркнул он на дебатах с кандидатом на пост канцлера от блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем.

Шольц заявил, что на подобный шаг нельзя идти тому политику, на котором лежит ответственность за судьбу Германии.

Ранее канцлер ФРГ не стал комментировать разговоры об отправке миротворцев на Украину. В интервью изданию RND он связал продолжающуюся дискуссию по этому вопросу с тем, что ее инициаторы не верят в возврат Киевом части территорий, отошедших в ходе СВО России.

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