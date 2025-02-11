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14:08, 11 февраля 2025Россия

Снятого на видео за сексом с коллегой российского главврача уволили по неожиданной причине

Главврач Чародинской больницы Дагестана уволился по собственному желанию
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главврача Чародинской центральной районной больницы (ЦРБ) Дагестана, случайно снятого на видео за сексом с коллегой, уволили по неожиданной причине. На это обратила внимание Baza в Telegram.

Ранее по сети распространились кадры, на которых 67-летний заслуженный врач занимается сексом с другим медиком в своем кабинете. Как выяснилось, мужчина забыл выключить камеру после видеоконференции.

10 февраля главврач написал заявление об увольнении. По информации источников издания, в качестве причины мужчина назвал свой возраст и желание уступить место молодым. Вызвавшее резонанс видео, как утверждается, на уход медика с поста не повлияло.

Кроме того, журналисты узнали, что женщина с записи — медсестра Чародинской ЦРБ, которая продолжает работать в учреждении.

Осенью 2024 года произошел скандал из-за кадров, снятых в здании Госдумы, на которых мужчина, похожий на депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, запечатлен с секс-работницей. В самой партии предположили, что ролик сгенерировала нейросеть.

ЖЗЛ
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