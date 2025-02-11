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12:12, 11 февраля 2025Россия

Врач забыл выключить камеру после конференции и занялся сексом на глазах у главы Дагестана

Врач занялся сексом после конференции с главой Дагестана, забыв выключить камеру
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Глава Дагестана Сергей Меликов оказался невольным свидетелем интимной сцены с участием заслуженного врача республики. Об инциденте пишет Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, 67-летний главврач Чародинской Центральной районной больницы (ЦРБ) забыл выключить камеру после конференции в режиме видеосвязи, и сразу же занялся сексом с коллегой на глазах у главы российского региона и других участников заседания.

Видео появилось в сети. На кадрах видно, как мужчина сидит в кресле, а напротив него, опустившись на колени, расположилась женщина в платке и начала его ублажать.

Как утверждает канал, после инцидента главврач ушел на больничный.

Ранее в сети появилась видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, снятая в здании нижней палаты парламента. В партии предположили, что ролик могла сгенерировать нейросеть.

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