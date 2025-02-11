Врач забыл выключить камеру после конференции и занялся сексом на глазах у главы Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов оказался невольным свидетелем интимной сцены с участием заслуженного врача республики. Об инциденте пишет Baza в своем Telegram-канале.
По данным канала, 67-летний главврач Чародинской Центральной районной больницы (ЦРБ) забыл выключить камеру после конференции в режиме видеосвязи, и сразу же занялся сексом с коллегой на глазах у главы российского региона и других участников заседания.
Видео появилось в сети. На кадрах видно, как мужчина сидит в кресле, а напротив него, опустившись на колени, расположилась женщина в платке и начала его ублажать.
Как утверждает канал, после инцидента главврач ушел на больничный.
Ранее в сети появилась видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, снятая в здании нижней палаты парламента. В партии предположили, что ролик могла сгенерировать нейросеть.