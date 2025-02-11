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14:56, 11 февраля 2025Россия

Снятый на видео за сексом с медсестрой врач из Дагестана оказался многодетным отцом

У снятого на видео за сексом с медсестрой врача из Дагестана есть четверо детей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Начало событий в новости В Дагестане врач забыл выключить камеру после конференции и занялся сексом с коллегой

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Врач Чародинской центральной районной больницы (ЦРБ) из Дагестана, который забыл выключить камеру после совещания с главой республики и случайно был заснят за сексом с медсестрой, оказался многодетным отцом. Об этом Daily Storm рассказал знакомый мужчины.

Собеседник издания отметил, что у доктора есть жена и четверо детей. Все они уже взрослые и также работают медиками.

Знакомый отметил, что пикантное видео могли выложить недоброжелатели врача. О его семье в Дагестане всегда отзывались положительно. Самого врача многие считают толковым хозяйственником и хорошим человеком.

«В районе уже идут разговоры насчет этого видео. Не мог и подумать, что такой человек это сделает. Все уважают его. А сейчас весь район в шоке», — поделился собеседник.

Вторая участница скандального видеоролика замужем. Медсестра воспитывает четверых детей, добавил источник.

До этого стало известно, что дагестанского врача, случайно снятого на видео за сексом с коллегой, уволили. Как утверждает Baza, мужчина написал заявление по собственному желанию. Однако причиной такого решения стал вовсе не ролик, а возраст медика. Ему уже исполнилось 67 лет, и он захотел уступить дорогу молодым. Второй героине видео удалось сохранить работу, разузнало издание.

ЖЗЛ
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