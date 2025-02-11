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20:29, 11 февраля 2025Культура

Стали известны дата и место прощания с Олегом Стриженовым

Отпевание артиста Олега Стриженова пройдет 12 февраля на Троекуровском кладбище
Андрей Шеньшаков

Фото: Бориса Кавашкина / ТАСС

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила его невестка актриса Екатерина Стриженова на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Екатерины, траурная церемония прощания и отпевание культового актера состоятся 12 февраля на столичном кладбище.

«Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище 12 февраля», — написала она.

Ранее стало известно, что артист Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. 7 февраля сообщалось, что у Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт.

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