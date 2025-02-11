Стали известны дата и место прощания с Олегом Стриженовым

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила его невестка актриса Екатерина Стриженова на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
По словам Екатерины, траурная церемония прощания и отпевание культового актера состоятся 12 февраля на столичном кладбище.
«Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище 12 февраля», — написала она.
Ранее стало известно, что артист Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. 7 февраля сообщалось, что у Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт.