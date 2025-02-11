Стали известны дата и место прощания с Олегом Стриженовым

Отпевание артиста Олега Стриженова пройдет 12 февраля на Троекуровском кладбище

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила его невестка актриса Екатерина Стриженова на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Екатерины, траурная церемония прощания и отпевание культового актера состоятся 12 февраля на столичном кладбище.

«Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище 12 февраля», — написала она.

Ранее стало известно, что артист Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. 7 февраля сообщалось, что у Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт.