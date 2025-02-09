Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни

Народный артист СССР Олег Стриженов умер на 96-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости.

Информацию подтвердила помощница актера. «Да, это так», — сказала она, отвечая на вопрос о смерти Олега Александровича.

7 февраля сообщалось, что у Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт. Ему потребовалась госпитализация из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Сообщается, что артист скончался в больнице.

Актер известен по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Юность Петра», «Пиковая дама» и другие.