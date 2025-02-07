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10:39, 7 февраля 2025Культура

Народного артиста СССР госпитализировали с инфарктом мозга

Советский актер Олег Стриженов госпитализирован с инфарктом головного мозга
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У 95-летнего народного артиста СССР Олега Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Стриженову потребовалась госпитализация из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Медики смогли стабилизировать состояние актера, под их наблюдением он оставался около месяца.

Как сообщает Shot, на данный момент артист чувствует себя хорошо. Эту информацию подтвердил его сын актер и режиссер Александр Стриженов.

Советский актер Олег Стриженов известен по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Юность Петра», «Пиковая дама» и другие.

Ранее сообщалось, что легендарный рок-музыкант Оззи Осборн потерял способность самостоятельно передвигаться из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

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