В Словакии раскрыли финансовые потери при отказе ЕС от российского газа

SPP: Словакия заплатит сотни миллионов евро за отказ ЕС от газа из России

Словацкая энергетическая компания SPP в беседе с РИА Новости сообщила, что решение Евросоюза отказаться от импорта газа из России обернется для республики значительными дополнительными затратами, сумма которых может исчисляться сотнями миллионов евро.

В компании подчеркнули, что эти расходы лягут не только на словацких потребителей. Речь идет о запрете на поставки российского природного газа, который вступит в силу с четвёртого квартала 2027 года в соответствии с нормами RepowerEU.

По оценкам SPP, увеличение издержек будет связано с необходимостью создания новых транспортных мощностей, а также с вероятным ростом цен на само сырье на фоне вывода одного из ключевых энергоисточников из общеевропейского баланса.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) потребовал от Турции, чтобы газ, который будет поставляться из страны в государства блока по новым договорам, не был по своему происхождению российским.