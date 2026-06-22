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02:27, 22 июня 2026Интернет и СМИ

Супермодель ИИ взломала почти все секретные системы Агентства нацбезопасности США

Модель ИИ за несколько часов взломала почти все секретные системы нацбезопасности США
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jan Woitas / Global Look Press

Модель искусственного интеллекта (ИИ) Mythos сумела всего за несколько часов взломать практически все секретные системы Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на заместителя председателя комитета сената США по разведке Марка Уорнера.

Модель разработала американская компания Anthropic. По мнению авторов статьи, правительство Соединенных Штатов пытается «наказать компанию самым простым доступным способом», а именно — запрещая иностранным государствам и гражданам использование ее мощнейших ИИ моделей.

Ранее же компания Anthropic была вынуждена экстренно отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей на фоне выпуска директивы по экспортному контролю от правительства США.

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