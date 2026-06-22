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Из жизни
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02:01, 22 июня 2026Из жизни

«Богиня огня» попыталась сжечь спящих приятелей

В США танцовщица огненных шоу попыталась сжечь знакомых в машине
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aleksandr Gavrilychev / Shutterstock / Fotodom

В США самопровозглашенная «богиня огня» подожгла машину со спящими приятелями. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел на заправке в городе Хесперия, штат Калифория. 30-летняя Николь Найлис, выступавшая с огненными шоу, ехала из Сан-Диего в Лас-Вегас с четырьмя знакомыми. По словам владельца машины Джеймса Бара, танцовщица требовала у него рецептурные таблетки, а когда он отказал, ударила его по голове, несмотря на то, что он был за рулем.

Бар съехал на заправку и начал выгружать ее вещи. Тогда Найлис в приступе ярости облила салон бензином и попыталась сжечь его — бросила туда горящую спичку. Двое пассажиров спали внутри — они успели выскочить до того, как взорвался пропановый баллон, который Бар перевозил для работы пиротехника.

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Найлис арестовали по подозрению в покушении на расправу и поджоге. Бар оценил ущерб в 12 тысяч долларов (около 1,1 миллиона рублей) и запустил сбор средств. Он знал Найлис как бездомную, которая недавно вышла из абьюзивных отношений, и хотел помочь, но теперь называет ее «опасной для окружающих». У женщины уже были приводы за нападения. Если вину докажут, ей грозит длительный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что в Индии соседи обвинили женщину в колдовстве и подожгли. Спасти пострадавшую медикам не удалось.

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