Сенатор Волошин: Атаки ВСУ на Москву и Крым — это жест отчаяния Киева от неудач на фронте

Сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин в разговоре с ТАСС назвал вероятную причину участившихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московский регион и Крым.

Волошин подчеркнул, что это настоящий жест отчаяния Киева от неудач на фронте, который замаскирован показной жестокостью ударов по гражданской инфраструктуре.

«Подобные атаки превратились в инструмент внутренней и внешней политической демонстрации. Когда на линии боевого соприкосновения отсутствуют результаты, в повестке появляются удары по дорогам, школам, детским площадкам, жилым домам и другой гражданской инфраструктуре», — пояснил свою точку зрения Волошин.

Подтверждением этому, по словам сенатора, служат сообщения об успехах Армии России из района Константиновки и в целом динамика продвижения на фронте. Соответственно, на фоне ухудшающегося положения ВСУ, киевский режим ищет любые способы имитировать свою активность.

«Так возникают акции, которые не влияют на военную обстановку, но обеспечивают громкие заголовки», — добавил Волошин.

Парламентарий также отметил, что удары ВСУ по гражданской инфраструктуре лишены всякого военного смысла и являются целенаправленными терактами, чтобы запугать людей.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет резко высказался в сторону ВСУ после их ударов по гражданской инфраструктуре полуострова.

