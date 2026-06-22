Дипломат Логвинов: Новому генсеку ООН предстоит устранить ошибки команды Гутерриша

Новому генсекретарю ООН предстоит устранить ошибки команды своего предшественника Антониу Гутерриша. Начать необходимо с устранения засилья западников в секретариате, рассказал в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Проблема в том, что предвзятые подходы не позволяют чиновникам ООН эффективно посредничать при урегулировании острых кризисов современности», — отметил он.

В РФ надеются, что сложившуюся ситуацию «удастся хоть как-то выправить после избрания нового генерального секретаря», подчеркнул дипломат. По его словам, для достижения этой цели следующее главное административное должностное лицо организации должно исправить ошибки, допущенные командой Антониу Гутерриша.

Ранее сообщалось, что Антониу Гутерриш несет ответственность за срыв Черноморской зерновой инициативы, так как не выполнил взятые обязательства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. С таким заявлением он выступил в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

До этого в МИД РФ заявили, что Антониу Гутерриш перед уходом с поста решил добить авторитет органа бездоказательными обвинениями в адрес России.

