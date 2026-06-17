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12:52, 17 июня 2026Мир

Шойгу выступил с обвинением в адрес генсека ООН

Шойгу: Генсек ООН Гутерриш несет ответственность за срыв Черноморской зерновой инициативы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш несет ответственность за срыв Черноморской зерновой инициативы, так как не выполнил взятые обязательства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Тогда и Россия, и Турция полностью выполнили свои обязательства. Единственный участник, третий участник договоренностей, так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя. Я имею в виду ООН, господина Гутерриша», — отметил Шойгу.

С таким заявлением он выступил в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Ранее Фидан заявил, что Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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