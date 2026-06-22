В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев

19FortyFive: Советские ПКР «Гранит» могут уничтожать авианосцы умным залпом

Крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) П-700 комплекса «Гранит» (по кодификации НАТО: Shipwreck — «Кораблекрушение») способны уничтожать авианосные группировки противника умным залпом. О возможностях советской ПКР рассказало американское издание 19FortyFive.

Этими ракетами вооружили, в частности, атомные подлодки проекта 949А «Антей». Несколько подлодок могут запустить ракеты в определенном порядке, чтобы обеспечить гарантированное поражение цели.

«Они могли взаимодействовать друг с другом, обмениваясь информацией о целях во время полета. Некоторые ракеты из каждого залпа поднимались на большую высоту для поиска целей, в то время как другие оставались на меньшей высоте», — говорится в материале.

Сверхзвуковая крылатая ракета несет полубронебойную боевую часть весом более 500 килограммов. Также П-700 могут нести ядерную боевую часть мощностью до 50 килотонн. При использовании комбинированной траектории дальность «Кораблекрушения» может составить более 600 километров.

Ранее в июне стало известно, что в России заложили новую атомную подлодку «Мурманск» проекта 885М «Ясень-М».