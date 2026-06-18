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09:48, 18 июня 2026Наука и техника

Россия заложила новую атомную подводную лодку «Мурманск»

МО России: На Севмаше заложили новую атомную подлодку «Мурманск»
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

На производственном объединении «Севмаш» заложили новую атомную подводную лодку (АПЛ) «Мурманск» проекта 885 («Ясень»). Об этом в Telegram сообщает Минобороны (МО) России.

На торжественной церемонии закладки присутствовали главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

В МО России подчеркнули, что новый корабль станет девятой АПЛ проекта «Ясень-М».

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В апреле издание The National Interest подсчитало, что российская сторона имеет шесть субмарин проектов 885 и 885М, а еще три таких АПЛ находятся в постройке.

В марте в материалах к поездке президента России Владимира Путина в Мурманск сообщалось, что АПЛ «Пермь» проекта 885М станет первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

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