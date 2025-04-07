В США пересчитали российские атомные подлодки

TNI: Россия спустила на воду АПЛ «Пермь» с гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Россия спустила на воду атомную подводную лодку (АПЛ) «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») с гиперзвуковой ракетой «Циркон». Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

Издание пересчитало АПЛ, которыми располагает Россия. По данным TNI, вместе с «Пермью» российская сторона будет иметь шесть субмарин проектов 885 и 885М. Еще три таких АПЛ находятся в постройке.

«В отличие от подлодок советской постройки, "Ясени" и "Ясени-М" — многоцелевые: помимо задач по поиску и уничтожению, они также могут поражать морские и сухопутные цели крылатыми ракетами вертикального пуска», — говорится в публикации.

Ранее TNI заметило, что российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противников.

В марте в материалах к поездке президента России Владимира Путина в Мурманск сообщалось, что АПЛ «Пермь» станет первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».