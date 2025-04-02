Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:09, 2 апреля 2025Наука и техника

В США оценили гиперзвуковой «Циркон»

TNI: Гиперзвуковая ракета «Циркон» представляет смертельную угрозу для кораблей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противников. Возможности российской ракеты оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Автор напомнил, что носителями «Цирконов» станут атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М».

«Если заявленные характеристики и возможности этого оружия соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для кораблей в радиусе 300-400 миль», — говорится в материале.

По словам автора, российские «Ясени-М», которые могут нести 32 ракеты, будут представлять еще большую угрозу для кораблей противника после вооружения «Цирконами».

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В марте стало известно, что подлодка «Пермь» проекта 885М станет первым штатным носителем «Циркона». Поэтому она отличается от прошлых кораблей серии.

В феврале американское издание 19FortyFive писало, что ракета «Циркон» может обеспечить России стратегическое преимущество.

    Обсудить
    Последние новости

    Главная соперница Макрона оценила заявление Кремля по ее приговору. Она назвала его бумерангом

    Госдума приняла решение по законопроекту об отмене ЕГЭ

    Сербия нашла способ получать российскую нефть

    Внедрение цифрового рубля отложили

    По факту атаки дронов на жилые дома Курска возбудили дело

    В России задумали ограничить количество выдаваемых в одни руки банковских карт

    Подтверждена польза секса и мастурбации

    «VK Музыка» обновилась

    На западе Украины усилят охрану полиции

    Двоих сержантов ВФУ осудили за теракты в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше