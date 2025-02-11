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17:16, 11 февраля 2025Россия

Стало известно о первой смерти участвующей в СВО жительницы Крыма

ForPost cообщил о первой смерти участвующей в СВО жительницы Крыма
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Судаке похоронили 52-летнюю Елену Ким, в мае 2023 года подписавшую контракт с Минобороны России. О первой смерти участвующей в специальной военной операции жительнице Крыма сообщило издание ForPost.

По словам брата россиянки Дмитрия Кима, его младшая сестра окончила Симферопольское медицинское училище, однако потом перебралась в Москву, где работала в разных организациях. С начала спецоперации женщина помогала с гуманитарной помощью и работала медсестрой, чтобы восстановить документы по специальности. Затем она отправилась в зону боевых действий добровольцем, получив позывной Солнце.

«Жила в землянке для эвакуированных раненых. Помню, что, уезжая из отпуска обратно на фронт, всегда нагружала машину всем необходимым там: газовыми баллонами, к примеру, или “пробьет” аппарат искусственного дыхания, чтобы это было у нее на передовой и она могла выносить раненых», — рассказал собеседник издания.

12 января женщины не стало. Приведшие к этому события не уточняются.

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