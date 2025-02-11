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09:04, 11 февраля 2025Экономика

На льготы российским фермерам перестало хватать денег

«Известия»: Ставку по льготным кредитам для фермеров в России подняли в два раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С начала года льготные кредиты для фермеров подорожали в два раза. Если раньше ставка составляла пять процентов, то теперь она выросла до 50 процентов от ключевой ставки Центробанка, а последняя составляет 21 процент. Об этом со ссылкой на данные банков, Минсельхоза России и самих сельхозпроизводителей пишут «Известия».

Средства займов идут на закупку техники и оборудования, строительство элеваторов и овощехранилищ, развитие птицеводства, переработку, мукомольное и хлебопекарное производство.

В ассоциации «Народный фермер» рассказали, что глобальное рефинансирование кредитов, взятых в прошлые годы, идет по всей стране, потому что профильному министерству перестало хватать денег на выполнение своих обещаний.

Речь идет о том, что программа льготного кредитования фермеров в России действует с 2017 года. Ее участникам давали займы под пять процентов годовых как на срок до двух лет (краткосрочные), так и на срок до 15 лет (инвестиционные). С 2024 года ставка стала плавающей, а деньги начали давать только под определенные виды деятельности. Но сельхозпроизводители полагали, что по уже взятым кредитам условия не изменятся, и строили свои планы на этих ожиданиях.

Глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина подчеркнула, что такой пересчет кредита скажется на сельхозбизнесе негативно. Из-за него все новые проекты уже остановились. В Минсельхозе назвали меру временной, установленной только на один год в связи с резким ростом ключевой ставки в прошлом году. Также представитель ведомства уточнил, что считает текущие условия льготного кредитования достаточными для развития отрасли.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в агропромышленном комплексе превысил 200 тысяч человек, а в некоторых сегментах едва набирается половина от необходимого числа работников.

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