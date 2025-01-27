Дефицит кадров в одном из секторов экономики превысил 200 тысяч человек

«Интерфакс»: Сельскому хозяйству России не хватает больше 200 тысяч человек

В агропромышленном комплексе России дефицит кадров превысил 200 тысяч человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект рекомендаций парламентских слушаний на тему «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса: законодательные основы, роль государства и бизнеса».

Согласно этому документу, нехватка квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве за последние годы стала одной из ключевых проблем. В некоторых сегментах не достает до 50 процентов работников. При этом АПК предъявляет спрос в первую очередь на высокопрофессиональных специалистов, владеющих современными технологиями, так как сам сектор становится все более технологичным.

В то же время кадровый дефицит усиливается в течение многих лет. Если в 2017 году в сельском хозяйстве были заняты 4,46 миллиона человек, то в 2023 году — 4,2 миллиона.

Не исключено, что одной из причин такой динамики стал уровень доходов. Если средняя заработная плата по стране составила 73 383 рубля, то в секторе АПК она немногим ниже 54 тысяч.

Осенью минувшего года появился прогноз, согласно которому в 2025 году российское сельское хозяйство окажется одной из трех ключевых отраслей экономики, где будет наблюдаться критическая ситуация с кадрами. Дефицит квалифицированных работников там может дойти до 300 тысяч человек.