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08:00, 13 ноября 2024Экономика

В России спрогнозировали критическую ситуацию с кадрами в ключевых отраслях

«Мигрант Сервис»: в 2025 году кадровый голод усилится на производстве и стройке
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В 2025 году критическая ситуация с кадрами будет наблюдаться в трех ключевых отраслях российской экономики — в производственном и строительном секторах, а также в сельском хозяйстве. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

По мнению эксперта по миграционной повестке и найму персонала, именно вышеуказанные отрасли в следующем году окажутся наиболее уязвимы к кадровому голоду. Он напомнил, что острая нехватка работников в производственном секторе стала прослеживаться еще в начале 2024 года. Тогда с нехваткой сотрудников столкнулись в общей сложности 85 процентов российских компаний, задействованных в этой отрасли. В следующем году, ожидает аналитик, негативная тенденция будет нарастать, а дефицит кадров к тому времени затронет 95 процентов отечественных предприятий.

Сложная ситуация с квалифицированными работниками наблюдается и в строительном секторе. На фоне массового оттока мигрантов из России дефицит сотрудников в этой сфере в 2025 году может достичь 16-17 процентов от общей численности персонала. При этом к тому времени кадровый голод затронет почти все востребованные специальности, включая оконщиков, монолитчиков, штукатуров, предупредил Кладов.

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Самая критическая ситуация с кадрами за последние несколько лет возникла в сельском хозяйстве. Еще в 2022 году, напомнил Кладов, дефицит рабочей силы в этом секторе оценивался примерно в 240 тысяч человек. В настоящее время ситуацию усугубляет сокращение трудоспособного населения среди сельских жителей из-за естественной убыли и оттока трудовых мигрантов из России. В результате в следующем году нехватка квалифицированных работников в этой сфере может составить порядка 300 тысяч человек, резюмировал аналитик.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала кадровый голод главным барьером для развития и роста российской экономики в среднесрочной перспективе. По ее словам, нехватка квалифицированных сотрудников сейчас прослеживается в большинстве отраслей ВВП РФ.

Именно недостаток работников во многом мешает устранить дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке. При этом ситуация в ряде отраслей усугубляется критической нехваткой производственного оборудования. Так, в секторе машиностроения, отметила Набиуллина, сейчас почти не осталось даже устаревшей техники. В сложившихся условиях единственным выходом для руководителей предприятий, по мнению главы регулятора, станет наращивание производительности труда уже задействованных на производстве сотрудников.

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