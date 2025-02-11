Трамп начал борьбу с «антиамериканской пропагандой»

Трамп заявил об отмене антиамериканской пропаганды в центре искусств Кеннеди

Президент США Дональд Трамп назначил дипломата Рика Гренелла новым директором Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди — главной театральной площадки Вашингтона. О начале борьбы с «антиамериканской пропагандой» он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я с радостью сообщаю, что Гренелл будет работать временно исполняющим обязанности директора Кеннеди-центра. Рик разделяет мое видение золотого века американского искусства и культуры», — написал глава государства.

Трамп подчеркнул, что отныне в театре не будет никаких «дрэг-шоу» и другой пропаганды. «Только лучшее», — заключил президент.

Ранее Трамп распорядился немедленно уволить членов наблюдательных советов военных академий из-за продвижения ими «левых идеологий». По его мнению, укрепление армии США начнется с назначения новых членов в эти советы.