Трамп решил уволить членов наблюдательных советов военных академий

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно уволить членов наблюдательных советов военных академий из-за продвижения ими «левых идеологий». Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши военные академии за последние четыре года оказались под влиянием левых идеологов», — написал республиканец на своей странице в соцсети Truth Social.
Политик подчеркнул, что решил немедленно отстранить их от работы в наблюдательных советах армейской, военно-воздушной, военно-морской академий и Академии береговой охраны. По мнению Трампа, укрепление армии США начнется с назначения новых членов в эти советы.
Ранее Трамп заявил о намерении уволить «коррумпированных» сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), которые работали над делом о штурме Капитолия.
Телеканал CNN сообщал, что более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия.