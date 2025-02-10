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18:24, 10 февраля 2025Мир

Трамп решил уволить членов наблюдательных советов военных академий

Трамп уволит членов наблюдательных советов военных академий из-за идеологии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно уволить членов наблюдательных советов военных академий из-за продвижения ими «левых идеологий». Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши военные академии за последние четыре года оказались под влиянием левых идеологов», — написал республиканец на своей странице в соцсети Truth Social.

Политик подчеркнул, что решил немедленно отстранить их от работы в наблюдательных советах армейской, военно-воздушной, военно-морской академий и Академии береговой охраны. По мнению Трампа, укрепление армии США начнется с назначения новых членов в эти советы.

Ранее Трамп заявил о намерении уволить «коррумпированных» сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), которые работали над делом о штурме Капитолия.

Телеканал CNN сообщал, что более 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа уволиться по собственному желанию с получением восьмимесячного выходного пособия.

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