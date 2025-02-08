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00:25, 8 февраля 2025Мир

Трамп уволит «коррумпированных» сотрудников ФБР

Трамп уволит коррумпированных сотрудников ФБР, расследовавших штурм Капитолия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), которые работали над делом о штурме Капитолия, будут уволены, но не все, а только те, кто «коррумпированы». Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.

«Я уволю некоторых из них, потому что они коррумпированы. У меня нет никаких сомнений в этом. Это будет сделано быстро и очень хирургически», — пообещал глава государства.

До этого Трамп заявил, что США теряют триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств госструктурами. «Мы должны разобраться и выявить коррупционные схемы. И мы уже обнаружили их в огромном количестве», — сказал он.

Ранее президент США анонсировал проверки других агентств после USAID. «Илон [Маск] делает отличную работу, он находит ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию. Вы видите это на примере USAID, но увидите еще больше», — сказал Трамп.

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