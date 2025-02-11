Трамп подтвердил визит министра финансов США в Киев

Трамп: Министр финансов США Бессент посетит Украину для встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американский министр финансов Скотт Бессент посетит Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

«Я отправляю министра финансов Бессента на Украину для встречи с Зеленским», — сообщил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что боевые действия на Украине «должны завершиться и завершатся скоро».

О предстоящем визита Бессента в Киев ранее сообщило агентство Bloomberg. По его данным, министр станет первым членом кабинета Трампа, который посетит Украину.