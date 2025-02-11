Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:16, 11 февраля 2025Мир

Трамп подтвердил визит министра финансов США в Киев

Трамп: Министр финансов США Бессент посетит Украину для встречи с Зеленским
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Moriah Ratner / АР

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американский министр финансов Скотт Бессент посетит Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

«Я отправляю министра финансов Бессента на Украину для встречи с Зеленским», — сообщил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что боевые действия на Украине «должны завершиться и завершатся скоро».

О предстоящем визита Бессента в Киев ранее сообщило агентство Bloomberg. По его данным, министр станет первым членом кабинета Трампа, который посетит Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии расследуют попытку диверсии на новом боевом корабле. В его двигатели кто-то насыпал стружку

      На Украине неизвестные избили военкомов и повредили их технику

      Российский боксер обвинил в предательстве Усика

      В Раде признали отсутствие выгоды от прекращения транзита российского газа

      Популярное на завтрак блюдо оказалось вредным для сердца

      Нетаньяху пригрозил возобновлением конфликта в Газе

      Макрон решил избавиться от виллы во Франции

      Трамп подтвердил визит министра финансов США в Киев

      Посол раскрыл влияние Запада на срыв договоренностей по Украине

      Стало известно о состоянии попавших в больницу из-за начиненных ртутью пирожков москвичей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше