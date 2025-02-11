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14:52, 11 февраля 2025Мир

Трампа заподозрили в планах закрыть расследование против Маска

Time: Трамп может закрыть дела против компаний Маска
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп может закрыть дела против компаний американского миллиардера Илона Маска, возглавляющего в его администрации департамент государственной эффективности (DOGE). Об этом сообщает журнал The Times со ссылкой на источники.

«Тесные связи Маска с Трампом означают, что многие из этих федеральных проблем могут исчезнуть в течение нескольких недель или месяцев», — отмечается в материале издания.

В частности, речь может идти о делах, когда компания Маска Tesla завышала данные о своих автомобилях с автопилотом, а также не информировала о происшествиях с их участием.

Ранее Маск заявил, что масштабы мошенничества в федеральных социальных программах США несоизмеримы. Он подчеркнул, что уверен в нечестности американских федеральных ведомств на «все 100 процентов».

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