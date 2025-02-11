Сыгравшая Мэри Поппинс Наталья Андрейченко назвала Россию «любимой Рашечкой»

Актриса Наталья Андрейченко, наиболее известная по роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», рассказала о скорой поездке в Россию. Об этом артистка сообщила в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отвечая на вопрос подписчика о полете в Майами, актриса рассказала, что вскоре вернется в Россию, где получит почетное звание «Заслуженный деятель искусств». По ее словам, торжественное мероприятие запланировано на конец февраля.

«Буду получать медаль "Заслуженный деятель искусств". Помимо всего остального, чем я занимаюсь в любимой Рашечке», — уточнила Андрейченко.

Наталья Андрейченко переехала в США в начале 90-х, в 2005 году вернулась в Россию, а с 2012-го преимущественно проживает в Мексике. Осенью 2024 года в одном из интервью актриса сообщила, что готова вернуться на родину ради хорошей роли и гордится тем, что она русская. В декабре артистка опубликовала открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, назвав его человеком с «красивым, но железным сердцем».

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что не покидал Россию из-за специальной военной операции, и назвал ложью сообщения о переезде в США.