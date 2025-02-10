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13:40, 10 февраля 2025Культура

Алексей Кортнев сделал заявление о переезде в США

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев заявил, что живет и работает в России
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что не покидал Россию из-за специальной военной операции (СВО). Об этом артист сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кортнев назвал ложью сообщения о том, что он переехал в США, и уточнил, что был там всего один раз за последние три года. «Все это время я живу и активно работаю на родине. Здесь находится моя многодетная семья и мама-пенсионерка, о которой я забочусь», — пояснил артист.

Музыкант рассказал, что стал чаще гастролировать за рубежом, однако доходы от его выступлений «поступают в бюджет РФ». Кроме того, Кортнев добавил, что его концерты не носят антироссийской окраски, а сам он исправно платит налоги и не имеет американского гражданства или зарубежной недвижимости.

«Наша семья в 2022-2023 годах помогала беженцам из зоны боевых действий в Донбассе. Молодая мама и ее сын, которые лишились главы семьи, примерно полгода прожили у нас. Юные гимнастки с Донбасса и из Курской области спонсируются нашей семьей», — добавил певец, отметив, что продолжит заниматься благотворительностью в России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что осудивший СВО Кортнев решил заработать на корпоративах в России после возвращения из США.

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