Алексей Кортнев сделал заявление о переезде в США

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев заявил, что живет и работает в России

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что не покидал Россию из-за специальной военной операции (СВО). Об этом артист сообщил в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кортнев назвал ложью сообщения о том, что он переехал в США, и уточнил, что был там всего один раз за последние три года. «Все это время я живу и активно работаю на родине. Здесь находится моя многодетная семья и мама-пенсионерка, о которой я забочусь», — пояснил артист.

Музыкант рассказал, что стал чаще гастролировать за рубежом, однако доходы от его выступлений «поступают в бюджет РФ». Кроме того, Кортнев добавил, что его концерты не носят антироссийской окраски, а сам он исправно платит налоги и не имеет американского гражданства или зарубежной недвижимости.

«Наша семья в 2022-2023 годах помогала беженцам из зоны боевых действий в Донбассе. Молодая мама и ее сын, которые лишились главы семьи, примерно полгода прожили у нас. Юные гимнастки с Донбасса и из Курской области спонсируются нашей семьей», — добавил певец, отметив, что продолжит заниматься благотворительностью в России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что осудивший СВО Кортнев решил заработать на корпоративах в России после возвращения из США.