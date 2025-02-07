Осудивший СВО Алексей Кортнев решил заработать на корпоративах в России

Shot: Уехавший из-за СВО певец Алексей Кортнев решил давать концерты в России

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев вернулся из США и планирует снова зарабатывать на российской публике. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Кортнев уезжал из России после негативных высказываний о специальной военной операции (СВО), однако недавно вернулся в страну. На данный момент музыкант согласен летать эконом-классом, жить в недорогих гостиничных номерах и получать за выступления на корпоративах 500 тысяч рублей. Как сообщает Shot, концерт группы в полном составе обойдется организаторам в сумму более миллиона рублей, а за безналичный расчет придется доплатить еще 10%.

В начале февраля в СМИ появилась информация о том, что Кортнев исполнит главную роль в спектакле «Тест на любовь» Московского театра мюзикла, что повлекло за собой волну критики в социальных сетях. Представители театра отреагировали на скандал, заявив, что артист не примет участие в их постановке.

Ранее сообщалось, что Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России, если публично раскается за свои высказывания.