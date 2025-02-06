Раскрыто условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» на сцену в России

Юрист Русяев: Кортнев сможет вернуться на сцену в РФ, если публично раскается

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России, если публично раскается за свои высказывания. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с Общественной службой новостей.

«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», — сказал он.

При этом Русяев также подчеркнул, что возможность возвращения в «широкий российский театральный и концертный процесс» зависит не только от Кортнева, но и от готовности аудитории и организаторов «вновь рассматривать его как артиста, а не как фигуру с определенной политической историей».

Ранее Театр мюзикла отреагировал на новость об «отмене» Кортнева.