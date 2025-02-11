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16:00, 11 февраля 2025Культура

Уехавшая в США звезда «Кухни» начал зарабатывать на курсах по системе Станиславского

Shot: Актер Бурковский зарабатывает в США на курсах по системе Станиславского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Уехавший жить в США актер Андрей Бурковский, звезда сериала «Кухня», начал продавать курсы, обучающие методике Станиславского. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, артист организовал занятия по актерскому мастерству в Нью-Йорке. Отмечается, что курсы длятся два месяца, за 16 занятий актер просит две тысячи долларов (около 193 тысячи рублей). «В самой группе должно быть до 16 участников», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Андрей Бурковский избавился от четырехкомнатной квартиры рядом со станцией «Аэропорт» столичного метро. Это последняя недвижимость артиста в России.

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