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14:58, 11 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии задержали перекрывших дорогу протестующих

МВД Грузии: Полиция задержала шесть человек за попытку перекрыть дорогу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Полиция Грузии задержала шестерых участников протестов за попытку перекрыть дорогу на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщил телеканал Formula со ссылкой на МВД республики.

«По данным МВД, 10 февраля полиция задержала шесть человек за попытку перекрыть дорогу на проспекте Руставели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое из шести задержанных были освобождены на основании опознания их подчерка. В их числе член партии бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию» Леван Гогичаишвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страны Запада допустили конфликт на Украине и теперь не работают над его прекращением. Он также отметил, что конфликт на Украине произошел из-за неформальных сил, имеющих огромное влияние на официальные структуры тех или иных стран.

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