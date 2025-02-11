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08:25, 11 февраля 2025Бывший СССР

В МИД России сообщили об экспериментах Украины над мирными жителями

Мирошник: На Украине ставят медицинские эксперименты на мирных жителях и раненых
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Hans Reniers / Unsplash

На Украине ставят медицинские эксперименты на мирных жителях и раненых бойцах Вооруженных сил страны. Об этом РИА Новости сообщил посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, когда в цивилизованном мире нельзя использовать ту или иную методику или препараты, в прифронтовой зоне Украины «можно делать все». «Никто не проверяет лицензий, они могут вколоть любой препарат, они могут использовать любую вакцину, вирус, все что угодно и проверить, как это работает», — рассказал дипломат.

Мирошник добавил, что «экспериментаторы» собирают информацию по реакциям организмов испытуемых на те или иные препараты.

Ранее Минобороны РФ получило новые доказательства исследований в лабораториях на Украине, проводившихся при поддержке США. Эти исследования нарушали Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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