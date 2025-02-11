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10:11, 11 февраля 2025Бывший СССР

В Раде отношения Украины и США сравнили с популярной советской комедией

Нардеп Бужанский сравнил отношения США и Украины с фильмом «Бриллиантовая рука»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Отношения Украины и США напоминает финал советской комедии «Бриллиантовая рука». Такое сравнение привел народный депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Это заявление он сделал на фоне продолжающихся обсуждений сделки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в отношении редкоземельных металлов. «Все заинтересованные лица снимают с Горбункова гипс, но золота и бриллиантов там нет», — пишет Бужанский.

Дональд Трамп ранее заявлял, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи. Зеленский, в свою очередь, сообщил о готовности Киева к такому шагу.

Позже нардеп Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о неспособности Киева выполнить договоренности по сделке с Трампом. По его словам, для доступа иностранных партнеров к месторождениям полезных ископаемых на Украине нужно отобрать разрешения на их разработку у местных предпринимателей.

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