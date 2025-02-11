В Раде отношения Украины и США сравнили с популярной советской комедией

Нардеп Бужанский сравнил отношения США и Украины с фильмом «Бриллиантовая рука»

Отношения Украины и США напоминает финал советской комедии «Бриллиантовая рука». Такое сравнение привел народный депутат Верховной Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Это заявление он сделал на фоне продолжающихся обсуждений сделки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в отношении редкоземельных металлов. «Все заинтересованные лица снимают с Горбункова гипс, но золота и бриллиантов там нет», — пишет Бужанский.

Дональд Трамп ранее заявлял, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на продолжение военной и финансовой помощи. Зеленский, в свою очередь, сообщил о готовности Киева к такому шагу.

Позже нардеп Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о неспособности Киева выполнить договоренности по сделке с Трампом. По его словам, для доступа иностранных партнеров к месторождениям полезных ископаемых на Украине нужно отобрать разрешения на их разработку у местных предпринимателей.