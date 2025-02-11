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15:00, 11 февраля 2025Россия

В России предрекли Евросоюзу проблемы из-за Трампа

Сенатор Климов: У части политиков ЕС будут проблемы из-за президента США Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

У части политиков Евросоюза (ЕС) будут проблемы из-за президента США Дональда Трампа. Об этом заявил член Совета Федерации, зампред комитета по международным делам Андрей Климов, его слова приводят «Известия».

По словам сенатора, сложности возникнут у тех руководителей ЕС, кто не сможет или не захочет подстроиться под нового американского лидера. «Опция у ЕС такая: либо принять позицию Трампа, либо получить очень серьезные взыскания со стороны новых американских хозяев», — предрек член Совфеда.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт стали и алюминия. Как следует из документа, данная мера не предусматривает никаких исключений. Таким образом американский лидер отменил льготы и беспошлинные квоты для ряда стран.

Отдельно глава США пригрозил ввести пошлины в отношении товаров из Евросоюза.

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