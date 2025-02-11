В России заявили об «обезжиривании» строительных компаний

Аналитик Радченко заявила о потере дохода строительными компаниями

Строительные компании в России в последние годы теряют значительные доходы, так что можно завить об их «обезжиривании». Таким мнением с NEWS.ru поделилась вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Обезжиривание» связано с отсутствием массовой льготной ипотеки, подорожанием стройматериалов и рабочей силы, а также ростом доходов только у узкой категории граждан. «Количество ипотек на новостройки действительно снизилось на треть», — прокомментировала эксперт.

При этом нельзя говорить, что рынок замер — по крайней мере, вторичный. Там в настоящее время более активно идут сделки: россияне продают жилье, чтобы приобрести квартиру в новостройке.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака посоветовал россиянам не покупать жилье в ближайшие годы. По его словам, ситуацию на рынке в настоящее время предсказать невозможно.