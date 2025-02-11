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20:07, 11 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе мужчину приговорили к 15 годам за развращение двоих несовершеннолетних

В Петербурге суд приговорил мужчину к 15 годам за развращение 2 детей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя по имени Шухрат Нарбаев к 15 годам колонии строгого режима за развращение двоих несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Процесс проходил в закрытом режиме, поэтому подробности по делу неизвестны.

Нарбаев вину не признал. По версии следствия, от его действий пострадали двое детей.

Ранее в Петербурге правоохранители задержали гражданина Средней Азии, который изнасиловал местную жительницу на одной из улиц города.

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