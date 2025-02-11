В российском регионе в отношении начальника медсанчасти возбудили уголовное дело

В Башкирии в отношении начальника медсанчасти возбудили уголовное дело

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении начальника медсанчасти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Дело возбуждено по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, в ЗАТО Межгорье по результатам проверки на соблюдение требований бюджетного законодательства в «Медико-санитарной части № 142 Федерального медико-биологического агентства» было установлено, что в период с 2021 года по 2023 год руководитель организации предоставляла недостоверные сведения о выполнении государственных заданий.

В отчетах с целью увеличения объема медицинских услуг, которые фактически не оказывались, были завышенные показатели приема граждан и оказания им помощи. От этого показателя зависит размер выплаты начальнику организации. Сумма завышения стоимости заданий составила не менее 21 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что руководство российского университета обвинили в злоупотреблении полномочиями.