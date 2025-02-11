В российском регионе задержали школьника за подготовку нападения на школу

В Бурятии задержали школьника за подготовку нападения на школу

В Бурятии задержали школьника за подготовку плана нападения на школу. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издание, сотрудники полиции обнаружили у 15-летнего школьника из села Усть-Баргузин на странице в одной из социальных сетей посты на тему колумбайна (запрещенная в России террористическая организация).

При обыске у него дома нашли схему здания школы с отмеченными на ней точками для взрыва или поджога, а также инструкцию коктейля Молотова. После этого он был задержан и допрошен, но затем его отпустили домой под обязательство о явке.

Родители мальчика в разводе, его мама рассказала следователям, что ее сына буллили в школе. Раньше он хорошо учился, но после издевательств сильно изменился. Она не замечала у него никаких атрибутов колумбайна, сын никогда не отличался жестокостью.

Ранее следователи предъявили обвинение 16-летнему подростку, готовившему вооруженное нападение на школу в подмосковном Реутове.